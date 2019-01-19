الاثنين.. "فيصل بن محمد" يلتقي أئمة وخطباء عسير

لتطوير مهارات العاملين في خدمة بيوت الله والدعوة إليه

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الاثنين المقبل بقاعة مبنى المدرجات المركزية بجامعة الملك خالد، لقاءً مفتوحًا للأئمة والخطباء بالمنطقة مع الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات حكيمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار حرصه على تطوير مهارات العاملين في خدمة بيوت الله والدعوة إليه، وإكسابهم الخبرات الدعوية من خلال اللقاءات المتكررة، من خلال تقديم رسالة دعوية تقوم على الوسطية والاعتدال وخدمة الوطن وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وحث الغامدي جميع الأئمة والخطباء بالمنطقة على حضور هذا اللقاء، مثمنًا لوزير الشؤون الإسلامية الحرص على إقامة هذا اللقاء، كما قدم شكره لمدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي على تعاونهم مع فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة على إقامة اللقاء في مدرجات الجامعة.