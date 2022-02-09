"المدني" يباشر 3536 عملية إطفاء خلال يناير الماضي

دعا لاتباع تعليمات السلامة وتوفير جهاز كاشف الدخان

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 3536 عملية إطفاء في مناطق المملكة.



وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير جهاز كاشف الدخان؛ لدوره الإيجابي في الوقاية من الحريق وإخلاء الموقع قبل انتشار الحريق؛ مما يحد من المخاطر المحتمل وقوعها.