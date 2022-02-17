4 ممارسات يومية بسيطة تساعد في منع إجهاد وجفاف العين

يوصي بإبقاء العينَيْن مغمضتَيْن لمدة نصف ثانية قبل إعادة الفتح

تقضي أعيننا ساعات عدة يوميًّا في النظر إلى الشاشات، وازداد الأمر سوءًا منذ ظهور وباء كورونا، والانتقال إلى العمل عن بُعد من المنزل؛ ما تسبب في إجهاد وجفاف أعيننا بشكل كبير، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يُعرَّف إجهاد العين بأنه حالة شائعة، تحدث عندما تتعب عيناك. ويمكن أن يحدث هذا التعب من خلال التحديق في الشاشات لفترة طويلة، أو القيادة لمسافات طويلة.

ويقدِّم البروفيسور دون سيم، جراح العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، 4 نصائح حول كيفية الوقاية من هذه الحالة، بحسب موقع إكسبريس.

يقول البروفيسور سيم إن هناك 4 تمارين بسيطة للعين، يمكن أن تساعد في منع هذه المشكلة.

وأوضح خبير العيون أن حالات مثل جفاف العين وإجهاد العين يمكن أن تجعل عينَيْك تشعر بالتعب، أو عدم الوضوح، أو الرؤية المزدوجة.

1. الرمش الواعي

يقول سيم: "معظمنا يرمش بشكل أقل عندما نركز أو نحدق في الشاشة. إذا رمشت أقل سيتبخر غشاء الدموع الواقي؛ ويجفف عينيك".

ويوصي بالرمش مع إبقاء العينَيْن مغمضتَيْن لمدة نصف ثانية قبل إعادة الفتح. ويجب أن يؤدي تكرار هذا لمدة 20 مرة إلى جعل العيون "أكثر نضارة" وترطيبًا.

2. دحرجة عينيك

لمواجهة إجهاد العين أوصى سيم: "اجلس وظهرك مستقيم، ودون تحريك رأسك. قم ببطء وبشكل هادف بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة، بدءًا من اليسار، ثم إلى السقف، ثم إلى اليمين، وأخيرًا انظر إلى الأرض.كرر هذا 10 مرات، ثم اعكس اللفة".

3. القاعدة 20-20-20

تصف هذه الأرقام الثلاثة الوقت والمسافة لممارسة هذه القاعدة.

ويعتمد التمرين على النظر بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

سيساعد هذا في تقليل الإجهاد والتعب، وفقًا لجراح العيون.

4. بالمينغ (Palming)

يقول الدكتور سيم: "ضع راحة يديك قليلاً فوق عينَيْك دون الضغط. دع أطراف أصابعك تتداخل، واسترح على الجبهة، وحاول ألا تدع أي ضوء يمرُّ، وتنفَّس بعمق لمدة دقيقة".

وأشار إلى أن هذه الممارسة "جيدة" للعيون، كما أنها "تساعد على الاسترخاء".