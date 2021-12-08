أمير تبوك يوجه برفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث

شدد خلال ترؤس اجتماع لجنة السلامة على أهمية بذل كافة الجهود لنشر الوعي‏

رأس أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهل الاجتماع أكد أمير المنطقة على الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، مشددًا على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات، وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة من كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجه الأمير فهد بن سلطان بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما وجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية، خصوصًا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

إلى هذا، اطلع أمير المنطقة على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة، مؤكدًا على سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.