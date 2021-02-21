مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يؤهل 2835 متدرباً ومتدربة في برنامج نسيج

عبر إقامة 41 دورة تدريبية شارك فيها 37 مدرباً معتمداً لدى المركز ونفّذتها 8 معاهد

اختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، تدريب 2835 متدرباً ومتدربة من المستجدين في برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي عبر إقامة 41 دورة تدريبية شارك فيها 37 مدرباً معتمداً لدى المركز ونفّذتها 8 معاهد وكليات تابعة للإدارة خلال الفصل التدريبي الثاني 1442هـ، ضمن إطار التعاون الإستراتيجي بين المركز والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل جيل ناشئ قادر على ترسيخ قيم الحوار وتعزيز التعايش المجتمعي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال ثلاث سنوات 15920 متدرباً ومتدربة.

وأوضح مدير فرع المركز بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي؛ أن الشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تُعد أنموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية في ترسيخ الأهداف والقيم المشتركة، حيث نجح الطرفان في (دمج) برنامج نسيج ضمن البرامج التدريبية التي يتلقاها جميع الطلاب المستجدين في بداية كل فصل دراسي، مما يُسهم في بناء حصانة ذاتية لدى الأجيال وتعزيز إيمانهم بالتلاحم والتعايش المجتمعي.