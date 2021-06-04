"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يوماً 1493 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقتَي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتَي الرياض وجازان.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.