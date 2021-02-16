إدارة الهلال تبدأ إجراءات استقطاب طاقم فني .. و"قوميز" يودع "رازفان"

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الاتفاق"، مساء ، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية بالكرة ، طبق خلالها المدير الفني "روجيرو ميالي" عددًا من الجمل التكتيكية ، ثم فرض المدرب مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشارك " ناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية.

وفي سياق متصل بدأت إدارة النادي إجراءات استقطاب طاقم فني إضافي لينضم للجهاز الفني الحالي بقيادة البرازيلـي "روجيرو ميكالي".

من جهة أخرى ودّع الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال ، الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني المقال لفريق الهلال.

وكتب قوميز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "شكرًا على كل ما قدمته لي رياضيًا وإنسانيًا".

وتابع: "لقد كان من دواعي سروري حقًا أن أتذكر دائمًا نجاحاتنا معًا.. وشغفكم بالمهنة ورؤيتكم لكرة القدم".

وأضاف : "شكرًا لجميع معاونيك الذين هم جميعًا محترفون حقيقيون.. أتمنى لك الأفضل".