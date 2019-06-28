"الدخيل" يسترجع مقولة ولي العهد: لا يليق بهذا البلد العظيم إلا الصدارة

بعد أن شاهد موقعه بين قادة مجموعة الـ 20

دفعت الصورة التذكارية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قادة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ إلى تذكر مقوله مهمة لولي العهد، تعبّر عن المكانة التي تستحقها السعودية بين الدول والأمم الأخرى في العالم.

وقال "الدخيل"؛ عبر حسابه في "تويتر": "عندما ترى موقع محمد بن سلمان بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية: لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات".

وأشار السفير السعودي، إلى أن الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم.

وخاطب "الدخيل"؛ ولي العهد، في تغريدة ثانية قائلاً: تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار. مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن، ولا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك"، مقتبساً البيتين التاليين:

"دنوتَ تواضعاً وعلوت مجدا * فشأناك انحدارٌ وارتفاعُ

كذاك الشمس تبعد أن تسامى * ويدنو الضوء منها والشعاع".