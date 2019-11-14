"الفيصل": "الحمد لله على الفوز.. مبروك للأخضر ونجومه"

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية؛ التهنئة للأخضر ونجومه.



وجاء ذلك بعد الفوز على أوزبكستان في معقلها (3-2)، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وكتب عبدالعزيز بن تركي عبر حسابه على (تويتر): "الحمد لله على الفوز.. مبروك للأخضر ونجومه، مبروك للجميع".