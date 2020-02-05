بأكثر من 12 مليون ريال.. "أمانة مكة" تطرح مشروع سفلتة ورصف في بحرة

المشروع تم ترسيته على شركة وطنية.. وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال لسفلتة ورصف الطرق بمحافظة بحرة.

وتفصيلاً، طرحت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 12 مليونًا و238 ألفًا و170 ريالاً لسفلتة ورصف الطرق في مناطق متفرقة ‫بمحافظة بحرة والقرى التابعة لها.

وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة سفلتة ورص طرق محافظة بحرة

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 09:12 PM

المشروع تم ترسيته على شركة وطنية.. وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد

بأكثر من 12 مليون ريال.. "أمانة مكة" تطرح مشروع سفلتة ورصف في بحرة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال لسفلتة ورصف الطرق بمحافظة بحرة.

وتفصيلاً، طرحت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 12 مليونًا و238 ألفًا و170 ريالاً لسفلتة ورصف الطرق في مناطق متفرقة ‫بمحافظة بحرة والقرى التابعة لها.

وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد.

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مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة سفلتة ورص طرق محافظة بحرة

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