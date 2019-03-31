مركز التميز البحثي بجامعة المؤسس يدشن برنامج منح الأولويات

لإنتاج أبحاث علمية تطبيقية رصينة ترفد نتائجها الحقل المعرفي

أطلق مركز التميز البحثي في اللغة العربية، برامج منح الأولويات البحثية؛ وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي، وحضور مدير المركز الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي، والدكتور صالح عياد الحجوري نائب مدير المركز.

وبيّن الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي أن البرنامج يسعى إلى تحقيق رؤية المركز، المتمثلة في أن يكون المركز الأميز لأبحاث اللغة العربية التطبيقية على مستوى المملكة؛ لإنتاج أبحاث علمية تطبيقية رصينة، ترفد نتائجها العلمية الحقل المعرفي المتصل بتمكين اللغة العربية مجتمعيًّا وعالميًّا. وتطلعًا إلى تحقيق رسالته التي تضطلع بتوجيه الكفاءات البحثية إلى قضايا اللغة العربية ذات الأولوية في خدمة المجتمع ودعمها علميًّا وماديًّا؛ للنهوض بالواقع اللغوي؛ من خلال أهدافه المتضمنة تنفيذ مشاريع بحثية ذات أولوية مجتمعة وجودة عالية يمكن أن تعزز من مكانة اللغة العربية، وتحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.

وانطلاقًا من حرصه على اختيار أولويات بحثية متوائمة مع احتياجات الواقع اللغوي ومتطلباته. أطلق المركز برنامج منح الأولويات البحثية في نسخته الأولى؛ بهدف استنهاض همم الباحثين في حقل دراسات اللغة العربية وحثهم على تقديم بحوث نوعية تُسهم في تحسين واقع اللغة العربية في المجالات المحددة.

• المجالات:

المجال الأول: اللغة والهوية

المجال الثاني: اللغة والمجتمع

المجال الثالث: اللغة والإعلام

المجال الرابع: اللغة والطفل

المجال الخامس: اللغة والترجمة.

ودعا المركز الراغبين في التقديم إلى الدخول على موقعه الإلكتروني:

https://creal.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=387&Lng=AR

وتعبئة نموذج التقديم، والاطلاع على الشروط والمواصفات والمزايا المالية التي يمنحها المركز.