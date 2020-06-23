في بيان صحفي.. الفيصلي ينفي تعرض خالد الغامدي للسقوط

النادي قال إن اللاعب سيخضع للكشف

نفى نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعرض خالد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحادثة سقوط، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح خامس ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان في بيان صحفي بثه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: يؤكد المركز الإعلامي أن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم "خالد الغامدي" لحادثة سقوط غير صحيحة، وأن اللاعب يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، وسينهي جميع الفحوصات الطبية مع زملائه اللاعبين استعدادًا لاستئناف التدريبات في مقر النادي بمدينة حرمة.

وتابع البيان: "جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج، اطمأن من خلاله على اللاعب، مؤكداً أن تناقل مثل هذه الأخبار قبل التريث، والتأكد من صحتها يعد أمراً في غاية السوء، لاسيما أن مواقع التواصل الاجتماعي في متناول الجميع، وهذا ما يثير الخوف والهلع بين أقارب وزملاء اللاعب، متمنياً للاعب مزيداً من العطاء في الملاعب وخدمة رياضة المملكة العربية السعودية.



