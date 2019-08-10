مستشار شيخ الأزهر: المملكة أفشلت المحاولات الخبيثة لتسييس الحج

نوّه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن

أعرب المستشار لشيخ الأزهر السابق محمد عبدالسلام، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد "عبدالسلام" بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتوفير سبل الأمن والراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير سبل الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

وقدّم الشكر للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على ما تبذله من جهود جبارة في استضافة وتأمين هذا العدد الكبير والهائل من حجاج بيت الله الحرام في أكبر تجمع ديني على وجه الأرض، مؤكدًا فشل كل المحاولات الخبيثة لإفساد وتسييس موسم الحج.

ونوّه المستشار محمد عبدالسلام بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك، إلى جانب الإشراف والمتابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يعد معلماً بارزاً وملتقىً مهماً لجميع المؤثرين بالعالم وكذلك سلواناً لأسر وذوي الشهداء في عدد من الدول العربية والإسلامية.