أمانة جدة تتفاعل مع "سبق" وتوجّه بحذف تغريدة "بلدية الليث"

بعد إعلانها عن اسم مصاب بكورونا من منسوبيها عبر "تويتر"

تفاعلت أمانة محافظة جدة، مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان (عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الانتقادات)؛ حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي، أنه تم توجيه بلدية الليث بحذف التغريدة من حسابها الرسمي على "تويتر" المتضمنة اسم المصاب بفيروس كورونا المستجدّ، لأحد منسوبيها.

وأكد "البقمي" في تصريح لـ"سبق"، أنه خطأ وتم تداركه بحذف التغريدة من حساب بلدية الليث.

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم، واقعة اعتبرها متابعون ومتناقلون لصورة التغريدة تعدّياً على الخصوصية، عقب إعلان بلدية الليث اسم المصاب بكورونا من منسوبيها بمكتب خدمات سعيا.

وكشفت البلدية عن هوية موظفها المصاب بالفيروس عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث لم تكتفِ بذكر مقر عمله، ما اعتبره عدد من المتابعين ومتناقلي صورة التغريدة نوعاً من التعدي على خصوصية المرضى، حيث كان الأحرى التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات دون ذكر الاسم.

وجاءت التغريدة التي نشرتها بلدية الليث عبر حسابها الرسمي على "تويتر": نظراً لوجود حالة إصابة بـ ‎#فيروس_كورونا لأحد منسوبي البلدية، الموظف (تفضل "سبق" عدم نشر اسمه) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه، وحرصاً منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم".