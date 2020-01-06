مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة أمريكية بكينيا

"القيادة العسكرية" قالت إن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبوا ووضعهما مستقر

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان " أن جندياً أمريكياً ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.

ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.

كينيا حركة الشباب الإرهابية قاعدة عسكرية القيادة العسكرية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

1

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 12:59 AM

"القيادة العسكرية" قالت إن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبوا ووضعهما مستقر

مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة أمريكية بكينيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

2 3,477

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان " أن جندياً أمريكياً ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.

ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كينيا حركة الشباب الإرهابية قاعدة عسكرية القيادة العسكرية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020