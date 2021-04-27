"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.