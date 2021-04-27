"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.