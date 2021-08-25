المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين

من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق مرتفعات جازان

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة ومن المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة، وربما أجزاء محدودة من رمال #الربع_الخالي.