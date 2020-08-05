"قريطم": ميناء بيروت خزَّن "نترات الأمونيوم" بموجب أمر قضائي

السلطات لم تتجاوب مع طلب بتصديرها أو إزالتها

أفاد المدير العام لميناء بيروت حسن قريطم اليوم الأربعاء بأن الميناء خزن مادة نترات الأمونيوم التي كانت سببًا في انفجار بيروت بموجب أمر من المحكمة قبل ستة أعوام.

ونقلت قناة "أو.تي.في" المحلية عن "قريطم" أن الجمارك وأمن الدولة طلبا من السلطات تصدير هذه المادة، أو إزالتها، لكن لم يحدث شيء، وفقًا لـ"رويترز".



