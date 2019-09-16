جامعة جدة غدًا.. توقيع 120 عقدًا للأبحاث المتميزة والشراكة الدولية

"المغربي": ضمن اهتمام وكالة الدراسات العليا لتهيئة بيئة تنتج المعرفة

يرعى مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، غدًا الثلاثاء، توقيع 120 عقدًا من عقود البرامج البحثية بجامعة جدة للعام الجامعي الحالي 1440- 1441هـ؛ بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، وعدد من عمداء الكليات ومسؤولي الجامعة؛ وذلك في قاعة الجوهرة بالفيصلية غدًا.

وأشار عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور عمر المغربي، أنه سيتم توقيع (20) عقدًا ضمن برامج الشراكة البحثية الدولية والصناعية، الذي يتضمن وجود شريك من الصناعة لضمان نقل مخرجات هذه المشاريع إلى السوق ومشاركة البحوث العلمية بالجامعة في رفع نسبة الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الوطني، مع توقيع (100) عقد ضمن مشروع برنامج الأبحاث المتميزة في المجالات العلمية التطبيقية المختلفة.

وأوضح "المغربي"، أن توقيع جملة هذه العقود؛ يأتي ضمن اهتمام وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتماشيًا مع الهدف الاستراتيجي لمحور الدراسات العليا والبحث العلمي والمتضمن تهيئة بيئة تعليمية وبحثية تخصصية ومستقبلية للباحثين والعلماء لإنتاج المعرفة واستثمارها وتطوير نوعية البحث العلمي في الجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأولوية وزارة التعليم في تطوير البحث العلمي بالجامعات السعودية.

