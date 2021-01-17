"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.