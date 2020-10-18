"الندوة العالمية" توفر أجهزة الحاسب الآلي لمعهد حصة العرينان في جامبيا

بهدف مساعدة وتدريب الباحثين والمتعلمين والدارسين على وسائل التقنية الحديثة

وفرت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أجهزة الحاسب الآلي لمعهد حصة العرينان بمنطقة بانجول في جمهورية جامبيا.

ويهدف ذلك إلى مساعدة وتدريب الباحثين والمتعلمين والدارسين على وسائل التقنية الحديثة التي تسهم في تسهيل وتحصيل العلم والمعرفة.

وتأتي هذه المساهمة من الندوة في إطار جهودها خلال اﻷعوام الأخيرة لدعم عدد من المعاهد والجامعات الأفريقية بالأجهزة والحواسيب ومكائن التصوير والمكتبات العينية والإلكترونية والمنح الدراسية. شملت جمهوريات زنجبار وجزر القمر وتشاد ومالي والسودان والنيجر وأوغندا وغيرها من الدول.

وثمنت إدارة المعهد جهود الندوة وعطاء المملكة المتواصل في مؤازرة الطلاب بأحدث وسائل التعلم، مما أسهم أيضًا في نشر اللغة العربية في كثير من الجامعات الإفريقية.

جدير بالذكر أن معهد حصة العرينان تأسس عام 2015م، وقد التحق بالدراسة فيه مئات الطلاب من دول إفريقية متنوعة لتعلم اللغة العربية والعلوم التربوية والشرعية.