"الشباب" يُسقط "الوحدة" بهدفين ويخطف الوصافة

سجل الفوز الثاني على ملعبه

نجح الشباب في التغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الشبابيين بهدفين نظيفين، سجل هدف الفريق الأول اللاعب سيباستياو جونيور في الدقيقة 64 من عمر المباراة فيما سجل المهاجم عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشبابيين للنقطة الـ 15 ليرتقي للمركز الثاني بعد التساوي مع فريق الوحدة الذي بقي على رصيده السابق وهو 15 نقطة أيضاً لكن الأهداف لمصلحة الشبابيين.