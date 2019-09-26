محافظ الغاط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ89

بحضور عدد كبير من الأهالي ومدراء الدوائر الحكومية

رعى محافظ محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، احتفال الغاط باليوم الوطني 89 للمملكة مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من الأهالي ومدراء الدوائر الحكومية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، أعقب ذلك انطلاق فقرات الحفل المعدة لذلك، وبعدها رحّب محافظ الغاط منصور بن سعد السديري في كلمته بوكيل المحافظة فهد بن عبدالمحسن السديري، الذي شارك الأهالي حفلهم باليوم الوطني.

وقال محافظ الغاط منصور بن سعد السديري: إننا نحتفل بذكرى عزيزة علينا جميعاً، مشيداً بالماضي العريق الذي بدأه المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وامتد بالملوك من بعده، كما تحدث عن الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة في ظل القيادة الرشيدة، والمستقبل المشرق من خلال رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

وشدّد "السديري" خلال كلمته على التماسك والتلاحم حول قيادة الوطن، سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء.

عقب ذلك ألقى رئيس بلدية الغاط المهندس سلطان بن عايض النتيفات، كلمة اللجان العاملة، مشيراً لتاريخ هذا الوطن الغالي ومؤسسه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأن ما ننعم به من أمن وأمان ورخاء يتوجب علينا بذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن.

وبيّن "النتيفات" أن الشعب السعودي بكل مكوناته واطيافه يستلهمون مجدهم وعزمهم من قائد عظيم وملك همام هدفه الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.

تلا ذلك عدة قصائد وطنية وأوبريت من تقديم الطلاب والطالبات بأندية الحي التعليمية للبنين والبنات، بعدها قدّم أهالي محافظة الغاط العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والوكيل وضيوف الحفل.

من جهه أخرى افتتح محافظ الغاط حديقة النافورة وقام بقص شريط الافتتاح معلناً تسميتها بمنتزه الملك سلمان.

بدوره ثمن محافظ الغاط، مشاركة تعليم وبلدية الغاط في احتفال اليوم الوطني، مشيداً بجهودهم وتميزهم في المناسبات الوطنية.