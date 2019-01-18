إيقاف الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية بسبب الأحوال الجوية

بشكل مؤقت بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت مؤقتاً؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" بياناً عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ؛ ومنها ميناء الشويخ والشعيبة، متوقفة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية؛ وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.