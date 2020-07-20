"سمر العبادي" تحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى

حصلت الباحثة سمر بنت حمدان العبادي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، مع التوصية بطباعة الرسالة والتي جاءت بعنوان "التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الطائف" من خلال كتابات الغربيين للفترة ١٣٤٣ وحتى ١٤٢٦ للهجرة دراسة تاريخية حضارية مقارنة" من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من : الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي مشرفاً ومقرراً، والاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس مناقشاً خارجياً، والاستاذة الدكتورة نعيمة بن دهيش مناقشاً داخلياً.

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:52 PM

"سمر العبادي" تحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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حصلت الباحثة سمر بنت حمدان العبادي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، مع التوصية بطباعة الرسالة والتي جاءت بعنوان "التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الطائف" من خلال كتابات الغربيين للفترة ١٣٤٣ وحتى ١٤٢٦ للهجرة دراسة تاريخية حضارية مقارنة" من قسم التاريخ بجامعة أم القرى.

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من : الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي مشرفاً ومقرراً، والاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس مناقشاً خارجياً، والاستاذة الدكتورة نعيمة بن دهيش مناقشاً داخلياً.

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