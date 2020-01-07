أمريكا لإيران: لا نسعى لبدء الحرب لكننا سننهيها ومستعدون للأسوأ

"إسبر" حذر طهران من أن اللعبة قد تغيرت

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الثلاثاء)، من التورط في شن حرب، قائلاً: "إن الولايات المتحدة لا تسعى لبدء الحرب مع إيران لكنها مستعدة لإنهائها".

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" نقله "روسيا اليوم"، شدد "إسبر" على أن بلاده مستعدة للأسوأ، وتتمنى ألا تتجه إيران للتصعيد.

وقال: "إن على إيران أن تدرك أن اللعبة قد تغيرت ولن نتحمل هذا السلوك السيئ".



واعتبر الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة كانت صائبة في اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

