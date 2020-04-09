"النجراني" يحاضر عن نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا إعلاميًا

عبر حساب الجامعة الإسلامية بـ"تويتر" من مدريد

نظمت الجامعة الإسلامية، ممثلة في قسم الإعلام بكلية اللغة العربية، الأربعاء، محاضرة بعنوان "النجاح السعودي في إدارة أزمة كورونا إعلاميًا".

قدم الندوة المحاضر بالقسم والمبتعث لنيل الدكتوراه، حسن النجراني، عبر حساب الكلية بـ"تويتر" من العاصمة الإسبانية مدريد.

وتطرقت المحاضرة، لفن إدارة الأزمات إعلاميًا، مقارنة بالدول العظمى التي اجتاحتها جائحة كورونا المستجد.

كما تطرقت إلى الأبعاد الإعلامية في إدارة فيروس كورونا إعلاميًا، والتي انتهجتها المملكة، واستمرت قرابة الشهرين، حيث عمدت وزارة الصحة منذ منتصف يناير على توعية المواطنين حول الفيروس، وإجلاء الطلبة المبتعثين في مدينة ووهان الصينية، في الثاني من شهر فبراير الماضي.

ثم تصاعدت الإدارة الإعلامية بالتفاعل مع قرارات إغلاق المجال البري والجوي، وإيقاف الصلوات في المساجد والتجمعات، وأخيرًا في منع التجول، ومواجهة المواطنين بأرقام الإصابات في حال لم يتم التوقف عن المخالطة والتجمعات.

يذكر أن كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية تواصل تقديم نشاطها الثقافي من خلال منصة "تويتر" عبر نخبة من أعضاء هيئة التدريس حول مواضيع عدة تهم المتابع خلال هذه الأيام.