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تستمر حتى نهاية الأسبوع وتشمل عدة مناطق بينها مكة والمدينة

"الأرصاد": ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتبارًا من الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

ولفت المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أن الحالة المطرية ستمتد كذلك إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.