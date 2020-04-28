هطولات والرؤية تتدنى بالطرق السريعة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان ومحافظاتها

فيما حذّر "المدني" داعياً إلى اتخاذ التدابير وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.