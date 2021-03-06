"تنمية الأفلاج" تطلق فريق "إسناد" التطوعي لمساعدة أصحاب الحوادث

تشمل أعماله متابعة إجراءات تجهيز المتوفين وإجراءات المرور

أعلنت لجنة تنمية الأفلاج، إطلاق فريق "إسناد" التطوعي لمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث.



وتفصيلاً، فتحت لجنة الأفلاج باب التطوع في الفريق الذي تكمن مهامه في التنسيق مع مستشفى الأفلاج العام في استقبال أصحاب الحوادث السالمين، واستضافة السالمين من الحوادث في شقق مفروشة ومتابعتهم حتى خروج مرضاهم وتأمين الضيافة والوجبات لهم، كما تشمل أعمال الفريق متابعة إجراءات تجهيز المتوفى - لا سمح الله - وكذلك متابعة إجراءات المرور.