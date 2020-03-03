منها كورونا.. "آل الشيخ" يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة حول "التعامل مع الأمراض المعدية"

بتناول التوجيهات الشرعية تماشيًا مع اهتمام الوزارة بطرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 11/ 7/ 1441هـ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، منها كورونا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي بـ"تويتر"، نصت على توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في طرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع في التركيز على دور المواطن في أمن المجتمع، والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن السعودية واستقرارها، إلى جانب بعض الموضوعات الاجتماعية.