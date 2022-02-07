"الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في الرياض يُعدِّل بلد المنشأ

خلال الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة على مستودعات الأغذية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في الرياض يقوم بتغيير بلد المنشأ على الغلاف الخارجي للمنتجات من خلال إعادة التغليف والتعبئة.

وأوضحت الهيئة أنها عثرت على أحد مستودعات الأغذية يقوم بممارسة نشاط إعادة التعبئة والتغليف داخل المستودع لمنتجات غذائية جافة ويتم تعديل بلد المنشأة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تجريها على مستودعات الأغذية.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أنها ضبطت وحجزت (2,139 كغم) من المنتجات الغذائية المختلفة في المستودع، كما فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتنفّذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.

ودعت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".