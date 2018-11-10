رسمياً .. هولندي يرفع دعوى ليصبح أصغر بـ 20 عاماً

قرّر رجل في الـ 69 من عمره، تحدّي الطبيعة والأنظمة والقوانين، والسعي لتغيير سنه رسمياً ليصبح أصغر بعشرين عاماً من سنه الحقيقية، متسلحاً بشهادة طبية تقول إنه يمتلك جسداً "شاباً" أصغر من عمره.

ويأمل الهولندي إميل راتلباند؛ وهو شخصية عامة ويعمل في مجال التنمية البشرية، في تغيير سنه على الأوراق الرسمية من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969، بعد أن أخبره الأطباء بأنه يملك جسداً لرجل أصغر منه بعشرين سنة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، بدأ الرجل بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ السلطات المحلية في المدينة التي يعيش فيها، بعد أن رفضت تغيير سنه رسمياً.

وقال راتلباند: "يمكنك تغيير اسمك ويمكنك تغيير جينك، لِمَ ليست السن أيضاً؟"، معتبراً أن الكثير من الأشخاص يتعرّضون للتمييز بسبب عامل السن.

وأضاف أن سنه "الرسمية" أثرت بشكل كبير في فرصه للحصول على عمل، وعلى حبيبة.

وأشار راتلباند؛ إلى أنه مستعدٌ للتخلي عن معاشه التقاعدي إذا نجح في "حربه القانونية" وغيّر سنه رسمياً.