وزير الصحة الفرنسي: لقاحات "كوفيد" الحالية تقي من السلالة الجديدة

أشار إلى احتمال وصول الخطر المكتشف مؤخرًا لبلاده.. لكن دون رصد

ذكر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن اللقاحات الموجودة حاليًا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.

وقال "فيران" وفق راديو "أوروبا "1: "نظريًّا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالًا.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا؛ لكن الفحوص التي أجريت مؤخرًا لم ترصدها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلًا عامًا صارمًا على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا، وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد؛ موضحًا أن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وعبّر "جونسون"، ومستشاروه في المجال العلمي، عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكًا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.