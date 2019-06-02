تنبيه متقدم لـ"حائل": أمطار رعدية تتواصل للمساء

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة حائل من أمطار متوسطة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل حتى يوم غد الساعة الواحدة ليلًا، وتشمل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموفق.