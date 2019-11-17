الجيش اليمني يُفشل هجوماً حوثياً متعدد الجهات على مواقعه في الحديدة

كبد المليشيا قتلى وجرحى.. وأجبرها على الفرار

صدّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، رغم الهدنة المعلنة في المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجاميع مليشيا الحوثي، حاولت التقدم من عدة جهات في اتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.