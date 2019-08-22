"تعليم الأفلاج" يستعد للاحتفال باليوم الوطني 89

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفال باليوم الوطني 89، بوضع خطة للاحتفاء على مستوى الإدارة ومدارسها في الوقت الذي حددته وزارة التعليم لهذه المناسبة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، قد عقدت اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، والمساعدون، ورئيس قسم النشاط ناصر الذيبان، وعدد من رؤساء الأقسام التربوية والإدارية وقادة مدارس، وتناول الاجتماع جدولة الأعمال وتوزيع اللجان.

من جهته، أكد "آل مغيرة" تخصيص برامج وفقرات الاحتفال بالإدارة والمدارس بهذه المناسبة؛ وفقًا للتعميم الصادر بهذه المناسبة.

وناقش الاجتماع خطة تعليم الأفلاج للاحتفاء التي تضمنت مهام لجنة الاحتفاء على مستوى إدارة التعليم، وتشكيل اللجان التنفيذية حسب الحاجة، وإعداد الخطة الزمنية للاحتفاء ومتابعة تنفيذها، وتبليغ جميع المدارس الحكومية والأهلية بموعد وتاريخ المناسبة للإعداد المناسب للاحتفاء، ووضع خطة إعلامية للاحتفاء على مستوى الإدارة ومتابعة تنفيذها، كذلك تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المناسبة الغالية، كذلك إعداد برامج توعوية للطلاب والطالبات بمخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي للوطن تحت شعار "كن حذرًا"، وإعداد خطة لزيارة المدارس يوم الاحتفاء من قِبَل قيادات الإدارة وجميع المشرفين والمشرفات، وغيرها البرامج المزمع تنفيذها التي تحاكي حب الوطن والانتماء لقيادته.