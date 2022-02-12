بعد 12 يوماً من العمل.. إزالة 421 عقاراً بـ"قوز النكاسة" بمكة المكرمة

بمساحة نحو 40 ألف متر مربع

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عما تم إزالته من عقارات في قوز النكاسة، منذ اثني عشر يوماً من بدء الإزالة.

وقالت "الهيئة الملكية": "تواصلت الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز النكاسة لليوم الثاني عشر على التوالي، وتم إزالة 421 عقارًا حتى اليوم السبت 12 فبراير على مساحة (39.997) مترًا مربعًا، من مجموع المساحة المخطط لإزالتها في الفترة الأولى والبالغة (80.000) متر مربع.