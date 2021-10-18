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بدءًا من الساعة الرابعة عصر اليوم.. وتوضيحٌ يكشف الغرض

إيقاف منصة "فطري" وموقع المركز 8 ساعات.. اعرف السبب

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أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز اليوم لمدة 8 ساعات؛ بغرض الصيانة للموقع والمنصة.

وقال المركز: "نود التنويه بأنه سيتم إيقاف منصة "فطري" والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية؛ بغرض الصيانة بدءًا من الساعة 4:00 عصرًا اليوم لمدة 8 ساعات".