"العساف" يستقبل مدير عام الإدارة السياسية بوزارة الخارجية البريطانية

بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، اليوم، المدير العام للسياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 02:47 PM

بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

"العساف" يستقبل مدير عام الإدارة السياسية بوزارة الخارجية البريطانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، اليوم، المدير العام للسياسية في وزارة الخارجية البريطانية، ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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