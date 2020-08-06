شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات

استوليا على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.. وقيمة المسروقات تزيد على 500 ألف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 09:14 PM

استوليا على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.. وقيمة المسروقات تزيد على 500 ألف ريال

شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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