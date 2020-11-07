"لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية

قال: الأمريكيون اختاروا رئيسهم

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت).

وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب الرئيس الفرنسي

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:44 PM

قال: الأمريكيون اختاروا رئيسهم

"لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت).

وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

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