"آل طاوي" يهنئ "زمزم الخيرية" لحصولها على "جائزة الجودة" و"التميز الأوروبي"

أكد مساندة "عمل مكة" لجميع الجهات الخيرية لتطوير أعمالها

استقبل مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، الدكتور عدنان بن أحمد البار، وعدداً من قيادات الجمعية؛ نظير حصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وشهادة التميز الأوروبي فئة الأربع نجوم.

وأشاد "آل طاوي" بما وصلت إليه الجمعية من نجاحات في الفترة الأخيرة، والذي أهّلها للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وأيضاً شهادة الاعتراف بالتميز فئة الأربع نجوم.

وأكد أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يساند ويآزر جميع الجهات الخيرية؛ مما يساهم في تطوير أعمالها، والذي يحقق الهدف في خدمة المستفيدين وتطوير البرامج والخدمات.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عدنان البار، هذه البادرة التي تحفز جميع العاملين في المجال الخيري إلى تطوير خدماتهم وتجويدها وقياس أدائهم؛ من خلال المشاركة في مثل هذه البرامج التي تقدم وجهات نظر حيادية عن واقع العمل، وتقديم الحلول والنتائج التي من شأنها تحسين صورة العمل بشكل مستمر؛ مشيراً إلى أن جمعية تسعى دوماً للقيام بكل ما يصب في خدمة المستفيدين من أصحاب المصلحة.