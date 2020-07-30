الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على تبوك تستمر حتى منتصف الليل

قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم, تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة أملج.



وبينت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل .