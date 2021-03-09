جامعة جازان تبدأ تقديم خدمة لقاحات كورونا بمصفاة أرامكو

استكمالًا لاستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم

بدأت جامعة جازان، اليوم، خدماتها في تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي مصفاة أرامكو؛ وذلك بمقر المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحضور وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي ومدير عام مجمع مصفاة أرامكو المهندس يحيى أبوشال.

ويأتي تقديم اللقاحات والرعاية الصحية لمنسوبي المصفاة وغيرهم من أفراد المجتمع؛ انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستكمالًا لاستراتيجيتها الداعمة لتوسيع نطاق التطعيم وصولًا للمناعة المجتمعية عبر توفير اللقاحات وتقديمها للعديد من القطاعات والجهات الحكومية تفعيلًا للشراكات بين الجامعة وتلك الجهات.