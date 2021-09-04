في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعية

في الظهور الأول للروماني كوزمين

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.



وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.



وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.



وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.