شرطة مكة: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل؛ وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

