السودان.. عضو بالمجلس السيادي وصل للخرطوم ولم يخضع للحجر الصحي

قدِم من أوروبا.. ويباشر مهام عمله بالقصر الرئاسي

قالت صحيفة "الراكوبة نيوز": إن أحد أعضاء المجلس السيادي السوداني، وصل مؤخراً إلى الخرطوم قادماً من أوروبا، ودخل البلاد دون الخضوع للحجر الصحي المفروض.

وكشفت الصحيفة الصادرة في الخرطوم اليوم السبت أنّ عضو السيادي الفريق أول ركن ياسر العطا وصل الأسبوع الماضي قادماً من دولة أوروبية عبر مدينة دبي، ولم يخضع لإجراءات الحجر الطبي الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت جريدة "آخر لحظة" إلى أنّ "العطا" وصل الخرطوم في آخر رحلة جويّة قدمت من إمارة دبي، ولم تجرِ له عملية فحص طبي أولي، على الرغم من أنّه كان في رحلة علاجية.

وقالت الصحيفة: إنّ العطا باشر مهام عمله بالقصر الرئاسي.