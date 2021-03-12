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حجز التذاكر إلكترونيًا بدءًا من الاثنين المقبل

استئناف موعد تشغيل قطار الحرمين 31 مارس

‏كشف قطار الحرمين، عن إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس.



وتشمل الحجوزات السفر من وإلى محطات، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.