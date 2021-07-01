"الصحة": تسجيل 1534 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1487 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 1 يوليو 2021، تسجيل 1534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 489126 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1487 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 469120 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7832 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة.